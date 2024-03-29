CHP İstanbul Çatalca Belediye Başkan Adayı Erhan Güzel kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 14:03 - Güncelleme : 29 Mart 2024 14:11

Belediye Başkan Adayı Güzel’in özgeçmişi merak ediliyor. Erhan Güzel’in biyografisine dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Çatalca Belediye Başkan Adayının vaatleri neler?

ERHAN GÜZEL KİMDİR?

Bir ailenin ikinci çocuğu olarak 1979 yılında İstanbul’un Çatalca ilçesinde doğan Güzel; ilköğretimini Ferhatpaşa İlkokulunda, Liseyi Çatalca Lisesinde tamamladı. Üniversite hayatı Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü ile başladı. Mezun olduktan sonra meslek hayatına 2005 yılında kurucusu olduğu mühendislik ofisinde başladı.

2009 yılında Fen İşleri Müdürlüğü ve sonrasında Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Çatalca Belediyesi CHP Meclis Üyeliğine seçildi. Seçim sonrası Fen İşleri Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcısı görevini üstlendi. Mecliste İmar Komisyon Başkanlığı, Tarım, Orman ve Hayvancılık komisyon başkanlığı, Meclis 2.Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulundu.

ÇATALCA’YA VAATLERİ

Modern Kreşler ve Çocuk Etkinlik Merkezleri yapacaklarını internet sitesinden paylaşan Güzel, eğitim yapılarının yenileneceğini, Sosyal Medya İçerik Atölyeleri Projesi ile beraber Sahil Düzenleme Projesini de internet sitesinde paylaşmıştır.