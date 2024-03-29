CHP İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 12:45 - Güncelleme : 29 Mart 2024 13:34

CHP Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen’in özgeçmişi merak ediliyor. Özmen’in hayatına dair detaylar haberimizde yer almaktadır.

Mithat Bülent Özmen’in Eyüpsultan’a vaatleri neler?

MİTHAT BÜLENT ÖZMEN KİMDİR?

Üniversite hayatı Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümünü kazanmasıyla başladı. Yüksek lisansını Brussels School of International Studies Uluslararası İlişkiler Bölümünde yaptı.

İş hayatına 1992 yılında T.C Dışişleri Bakanlığı’nda başladı. 1994 yılında Türkiye İş Bankası Teftiş Kuruluna katıldı.

Banka ve Finans kuruluşlarında üst düzey yöneticilik yapan Özmen, en son enerji sektöründe önde gelen holdinglerin birinde CEO ve yönetim kurulu başkanlığı yaptı.

EYÜPSULTAN’A VAATLERİ

Sokak Hayvanlarına Bakım ve Tedavi Merkezi projesini sosyal medya hesabından paylaşan Özmen Eyüpsultan’da engelli vatandaşlar için Mola Evleri Projesini de paylaştı.







