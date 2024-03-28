CHP İstanbul Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel kimdir? Hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 22:31 - Güncelleme : 28 Mart 2024 22:34

36 yaşında olan Kartal Belediye Başkan Adayı Gökhan Yüksel’in hayatı merak ediliyor. Yüksel’in hayatına dair bilgiler haberimizde yer almaktadır. Gökhan Yüksel evli mi, Kartal’a vaatleri neler?

Gökhan Yüksel kimdir?

18 Haziran 1987 yılında İstanbul Kartal’da doğdu. Yüksel ilköğretim ve ortaöğretimini Kartal Ergenekon ilkokul ve ortaokulunda tamamlamıştır. Liseyi Marmara Eğitim Okulları’nın Özel Fen Lisesi bölümünde okudu. Üniversite hayatı Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü ile başladı. Yüksek Lisansını Marmara Üniversitesi Sermaye Piyasası ve Borsa bölümü konusuyla tamamladı. Mezun olduktan sonra ekonomist olarak iş hayatına başladı. Şu anda da Aston Üniversitesi’nde İşletme Doktorası yapmaktadır.

Siyasi hayata girişi Cumhuriyet Hak Partisi Gençlik Kolları yöneticiliğiyle başladı.

2014 yerel seçimlerinde Kartal CHP meclis üyesi oldu. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Kartal Belediye Başkanı seçildi.

2020 yılında evlenmiştir.

KARTAL’A VAATLERİ

Gökhan Yüksel Kartal’ı geliştirmek, gençleştirmek ve modernleştirmek için projeler üreteceğini söylemiştir.