CHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen'in hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 00:38 - Güncelleme : 29 Mart 2024 00:41

CHP Maltepe Belediye Başkan adayı Esin Köymen'in hakkında olan araştırmalar yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte arttı. İnsanlar nereli ve kaç yaşında olduğunu merak ediyor. İşte hayatına dair bilgiler...

ESİN KÖYMEN KİMDİR?

Esin Köymen, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası (TMMOB) İstanbul Büyükşehir Başkanlığı görevini üstlenmiş ve 2020 yılında TMMOB Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı için seçilmiştir. 1974 yılında Rize'nin İkizdere ilçesinde doğan Köymen, mimarlık eğitimi almış ve Yıldız Teknik Üniversitesi'nden başarıyla mezun olmuştur.

ESİN KÖYMEN NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Esin Köymen, 1974 doğumlu olup, Maltepe'de yaşamını sürdürmektedir. Mimariye olan ilgisiyle bilinen Köymen, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükşehir Şubesi Başkanı olarak da görev yapmıştır.