Cumhur İttifakı (MHP AK Parti) Ankara Polatlı Belediye Başkan Adayı Levent Çağlancı’nın hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 11:59 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:09

Avukat Levent Çağlancı çocukluk yıllarının geçtiği Polatlı’ya 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Belediye Başkan Adayı oldu. Çağlancı’nın hayatına dair tüm detaylar haberimizde. Levent Çağlancı kaç yaşında? iş tecrübeleri neler?

LEVENT ÇAĞLANCI KİMDİR?

1986 yılında Ankara’da doğdu. Mıhçıoğlu İlkokulu, Atatürk Ortaokulu, Polatlı Anadolu Lisesini okudu. Üniversite hayatına 2005 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak başladı. Yüksek Lisansını Kırıkkale Üniversitesinde tamamladı. Doktorasını Hacettepe Üniversitesinde 2019-2023 yılları arasında yılında yaptı.

İş hayatına 2010 yılında stajyer avukatlık yaparak başladı. Asıl mesleği avukattır. 2012 yılına kadar Çağlancı Hukuk Bürosunda serbest avukatlık yaptı. 2012-2018 yılları arasında Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumunda Hukuk Uzmanı olarak görev yaptı. 2018 yılında Tarım ve Orman Bakanlığında uzman olarak çalıştı.

Siyasi hayata başlangıcı Polatlı Ülkü Ocaklarına alınmasıyla başlamıştır.Sonrasında İzmir Ülkü Ocakları İl Başkanlığı Yönetim Kuruluna üye olmuştur.2016 yılında Türk Hukuk Enstitüsü İstişare Heyetine katıldı.MHP Ankara 1.Bölge 6.sıra Milletvekili Adayı olmuştur. Evli ve bir çocuk babası olan Çağlancı 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de MHP Polatlı Belediye Başkan Adayı olarak seçilmiştir.