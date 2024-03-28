MHP Beşiktaş Belediye Başkanı Serkan Toper’in hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 12:45 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:53

45 yaşında olan Avukat Serkan Toper MHP Beşiktaş Belediye Başkanı Adayı olarak gösterildi. Toper’in öz geçmişine dair detaylar haberimizde. Serkan Toper kimdir, evli mi?

SERKAN TOPER KİMDİR?

13 Mart 1979 yılında Denizli Sarayköy’de doğdu. Aslen Kars Kağızmanlı olan Toper ilkokul 3.sınıfa kadar Sivas Yıldızeli ilçesinde okudu. İlkokul 4 ve 5.sınıfları ortaokul ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Üniversite hayatına 1996 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanarak başladı. İstanbul Barosu’nda Avukatlık mesleğine başladı.

Siyasi hayatına 2015 yılında MHP Spor ve Sanattan Sorumlu İstanbul İl Başkan Yardımcılığı görevinde başlamıştır. Halihazırda Türk Hukuk Enstitüsü Genel Sekreterliği görevini sürdürmektedir.

Bir çocuk babası olan Toper 2019 yılında da MHP Beşiktaş Belediye Başkan Adayı olmuştur.