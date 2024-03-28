Erman Uzun kimdir, nereli? CHP İzmir Narlıdere Belediye Başkan adayı Erman Uzun hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 13:16 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:15

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Narlıdere ilçesinde Erman Uzun aday olarak gösterildi. Peki, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Erman Uzun kimdir? Erman Uzun kaç yaşında, nereli?

EMRAH UZUN KİMDİR?

Erman Uzun, 10 Aralık 1991 yılında İzmir'de doğdu. Sırası ile Narlıdere 12 Eylül İlköğretim Okulu, Narlıdere Mehmet Seyfi Eraltay Lisesi, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun oldu. Erman Uzun İletişim Çalışmaları Topluluğu ve Haber Atölyesi Topluluğu gibi iletişim alanında faaliyetler gösteren öğrenci toplulukların kurucuları arasında yer aldı.

Erman Uzun, Cumhuriyet Halk Partisi’nde, ilçe kongre delegelikleri, iki dönem Narlıdere Gençlik Kolları Yöneticiliği görevlerinde bulundu. 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Seçimlerinde Belediye Meclis Üyeliği görevini yaptı.

Erman Uzun, Meclis Üyeliği sürecince Encümen Üyeliği, İmar Komisyonu Üyeliği, Plan Bütçe Komisyonu Üyeliği ve Denetim Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirmiş, dört yıl boyunca Belediye Meclisi’nde Grup Sözcüsü olarak görev aldı.

Erman Uzun, 1948 yılında Narlıdere’nin köy futbol takımı olarak kurulan, Narlıdereli’ler için büyük hassasiyet taşıyan, şimdiki ismi ile Narlıdere Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün başkanlığına seçildi.

Erman Uzun, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Narlıdere Belediye Başkanlığı için yarışacak.