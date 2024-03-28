Mustafa Turan kimdir, nereli? CHP İzmir Ödemiş Belediye Başkan adayı Mustafa Turan hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 12:59 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:59

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Ödemiş ilçesinde Mustafa Turan aday olarak gösterildi. Peki, CHP Ödemiş Belediye Başkan Adayı Mustafa Turan kimdir? Mustafa Turan kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA TURAN KİMDİR?

Mustafa Turan, 2 Kasım 1975 tarihinde Ödemiş Konaklı’da doğdu. İlk ve orta dereceli eğitimini Konaklı’da, lise eğitimini Ovakent’te bitirdi.

Mustafa Turan Konaklı’da 1993-1998 yılları arası Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde çalıştı. Uzun zaman Ödemiş Konaklıspor’da futbol oynadı ve yönetici olarak görev aldı. 2005 yılından itibaren Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulunda görev yürüttü.

Mustafa Turan, 2011 yılından bu yana Adagüme Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yönetim kurulu başkanlığını sürdürmektedir. Daha önce Konaklı Belde Belediyesi Meclis Üyeliği, 2019-2023 yılları arası Ödemiş Belediye Meclisi üyeliği ve Ödemiş Belediye Başkanvekilliği görevlerini yaptı.

2023 yılında CHP Ödemiş İlçe Başkanı olarak görev aldı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinde partisi ilçesinde sandıktan ilk sırada çıkarken o da seçimler sonrası İlçe Başkanı olarak partisini ilçe kongresi sürecine götürdü. 2019-2023 yılları arasında Ödemişspor Kulübü ikinci başkanlığı görevini yaptı.

Mustafa Turan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Ödemiş Belediye Başkanlığı için yarışacak.