Selçuk Balkan kimdir, nereli? CHP İzmir Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan kimdir? Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Selçuk Balkan'ın vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan'ın hayatı ve biyografisi haberimizde.
İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Urla ilçesinde Selçuk Balkan aday olarak gösterildi. Peki, CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan kimdir? Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli?
SELÇUK BALKAN KİMDİR?
Selçuk Balkan, 1984 yılında Urla’da dünyaya geldi. 2009 yılında İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında İYTE Mimarlık Fakültesi'nde Yüksek Lisansını yaptı.
Selçuk Balkan 2010-2016 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Urla temsilciliği görevini yürüttü. Urla’da kendi ofisinde serbest mimarlık yapan Balkan, Urla Belediye Meclis Üyeliği de yapmıştır.
Selçuk Balkan evli ve bir çocuk babasıdır.
Selçuk Balkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Urla Belediye Başkanlığı için yarışacak.