Selçuk Balkan kimdir, nereli? CHP İzmir Urla Belediye Başkan adayı Selçuk Balkan hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 12:49 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:48

Tanju Çelik kimdir, nereli? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik hayatı ve biyografisi

Tanju Çelik kimdir, nereli? CHP İzmir Bergama Belediye Başkan adayı Tanju Çelik hayatı ve biyografisi

Onur Emrah Yıldız kimdir, nereli? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız hayatı ve biyografisi

Onur Emrah Yıldız kimdir, nereli? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız hayatı ve biyografisi

Cumhur İttifakı Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kimdir? Başkan Adayının hayatı ve özgeçmişi

Cumhur İttifakı Kalecik Belediye Başkan Adayı Erdal Dal kimdir? Başkan Adayının hayatı ve özgeçmişi

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Urla ilçesinde Selçuk Balkan aday olarak gösterildi. Peki, CHP Urla Belediye Başkan Adayı Selçuk Balkan kimdir? Selçuk Balkan kaç yaşında, nereli?

SELÇUK BALKAN KİMDİR?

Selçuk Balkan, 1984 yılında Urla’da dünyaya geldi. 2009 yılında İzmir İleri teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi’nden mezun oldu. 2017 yılında İYTE Mimarlık Fakültesi'nde Yüksek Lisansını yaptı.

Selçuk Balkan 2010-2016 yılları arasında TMMOB Mimarlar Odası Urla temsilciliği görevini yürüttü. Urla’da kendi ofisinde serbest mimarlık yapan Balkan, Urla Belediye Meclis Üyeliği de yapmıştır.

Selçuk Balkan evli ve bir çocuk babasıdır.

Selçuk Balkan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Urla Belediye Başkanlığı için yarışacak.