Onur Emrah Yıldız kimdir, nereli? CHP İzmir Çiğli Belediye Başkan adayı Onur Emrah Yıldız hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 12:14 - Güncelleme : 28 Mart 2024 12:13

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İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Çiğli ilçesinde Onur Emrah Yıldız aday olarak gösterildi. Peki, CHP Çiğli Belediye Başkan Adayı Onur Emrah Yıldız kimdir? Onur Emrah Yıldız kaç yaşında, nereli?

ONUR EMRAH YILDIZ KİMDİR?

Onur Emrah Yıldız, 1986 yılında İzmir Çiğli'de dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Üniversite eğitimini Sivas'ta Çevre Mühendisi olarak bitirdi.

Onur Emrah Yıldız, inşaat sektöründeki kariyerine aile şirketinde yönetici olarak başladı. 2009-2012 yılları arasında Çiğli'deki çeşitli mahallelerde konut inşa projelerini hayata geçirdi.

Onur Emrah Yıldız, 2012 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne başladı. 2019 yılında Dereler Bakım ve Körfez Tarama Şube Müdürü olarak atandı ve 2021 yılında metropol ilçelerden sorumlu Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı görevine geldi.

Onur Emrah Yıldız, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Çiğli Belediye Başkanlığı için yarışacak.