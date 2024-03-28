Mustafa Naim Yağcı kimdir? AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayı hakkında

28 Mart 2024 10:31 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:43

Son zamanlarda adını sıkça duyduğumuz kişiler arasında olan AK Parti Ataşehir Belediye Başkan adayının hayatı araştırılırken nereli olduğu da gündemde yerini aldı.3 Kasım 1975 yılında doğan aday ile ilgili en çok merak edilenler haberimizdedir.

MUSTAFA NAİM YAĞCI KİMDİR?

1975 yılında doğdu. İlkokul eğitimin Rize'deki köyünde tamamlamasının ardından 1987 - 1989 yılları aralığında Akarsu Köyü Kur’an Kursu’nda hafızlık eğitimi aldı. Lise eğitimini Kadıköy İmam Hatip lisesinde bitirmiştir. Lisans eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde bitirmiştir. 2004 senesinde ortağı olduğu ofiste avukatlık yaptı ve 2013- 2018 seneleri aralığında AK Parti Ataşehir İlçe Başkanlığı yapmıştır. 31 Mart 2019 seçimiyle meclis üyeliğine seçildi. Ataşehir Site Spor Kulübü yöneticiliği, Türkcan (Türkçemizi Canlandırma) Derneği Yönetim Kurulu üyeliği yaptı.

Kadıköy İmam Hatip Lisesi Mezunlar Derneği başkan yardımcılığı yapan Yağcı, günümüzde KAİM Vakfı kurucu mütevelli ve yönetim kurulu üyeliği, RİDEVA Vakfı kurucu mütevelli ve denetim kurulu başkanlığı ile Ataşehir Mimar Sinan Camii Dernek Başkanlığı görevlerini yapmaktadır.

EVLİ Mİ?

2010 senesinin Şubat ayında evlenmiştir. Evliliğinden Şevval ve Ahmet Hamdi isminde 2 çocuğu vardır.