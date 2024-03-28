Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir, nereli? CHP İzmir Konak Belediye Başkan adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP İzmir Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu hayatı ve biyografisi haberimizde.
İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Konak ilçesinde Nilüfer Çınarlı Mutlu aday olarak gösterildi. Peki, CHP Konak Belediye Başkan Adayı Nilüfer Çınarlı Mutlu kimdir? Nilüfer Çınarlı Mutlu kaç yaşında, nereli?
NİLÜFER ÇINARLI MUTLU KİMDİR?
Nilüfer Çınarlı Mutlu, 1968 yılında İzmir'in Tire ilçesinde doğdu. Yunanistan mübadili bir ailenin kızıdır. Yüksek öğrenimini İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde tamamladı.
Sivil toplum alanında da etkin rol oynayan Nilüfer Çınarlı Mutlu, 2000-2019 yılları arasında Mimarlar Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Sekreter Üyesi olarak görev yaptı.
Nilüfer Çınarlı Mutlu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Konak Belediye Başkanlığı için yarışacak.