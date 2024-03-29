HÜDAPAR Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç kimdir? Hayatı ve biyografisi

29 Mart 2024 18:13 - Güncelleme : 29 Mart 2024 18:20

HÜDAPAR Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Faruk Dinç’in hayatı merak ediliyor. Diyarbakır Belediye Başkan Adayının özgeçmişine dair detaylar haberimizde. Faruk Dinç’in Diyarbakır’a vaatleri neler?

FARUK DİNÇ KİMDİR?

1985 yılında Diyarbakır’ın Dicle ilçesine bağlı Pekmezci Köyü’nde doğmuştur. İlköğretimini Pekmezciler Köyü’nde, ortaöğretimini Dicle’de tamamlamıştır. Üniversite hayatı İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesiyle başlamıştır.

Siyasi hayatı HÜDAPAR Kurucu Gençlik Kolları başkanlığı ile başladı. Partide Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcılığı ve bir dönem de Diyarbakır İl Başkanlığı görevlerini yapmıştır.

DİYARBAKIR’A VAATLERİ

Faruk Dinç; her semte Halk Ekmek Fırını açacaklarını, Engelli Taksi ve Toplu Taşıma Araçları ile birlikte Diyarbakır Market projelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştır.