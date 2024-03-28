İrfan Önal kimdir, nereli? CHP İzmir Bayraklı Belediye Başkan adayı İrfan Önal hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:44 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:44

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Bayraklı ilçesinde İrfan Önal, aday olarak gösterildi. Peki, CHP Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal kimdir? İrfan Önal kaç yaşında, nereli?

İRFAN ÖNAL KİMDİR?

İrfan Önal, Dokuz Eylül Üniversitesi Tekstil Mühendisliği Bölümü Mezunudur. Siyasi hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı.

2014 yılında CHP Parti Meclisi Üyesi seçilen Önal, 7 Haziran ve 1 Kasım seçim kampanyalarında görevlendirildi. 2019 yerel seçimlerinde Bayraklı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Önal görevine halen devam etmekte, Bayraklı Belediyesi’nde Encümen Üyesi ve Meclis Başkan Vekilliği, Büyükşehir Belediyesi’nde İmar Komisyon Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir.

İrfan Önal, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Bayraklı Belediye Başkanlığı için yarışacak.