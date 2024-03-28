Ömer Eşki kimdir, nereli? CHP İzmir Bornova Belediye Başkan adayı Ömer Eşki hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:29 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:29

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Bornova ilçesinde Ömer Eşki aday olarak gösterildi. Peki, CHP Bornova Belediye Başkan Adayı Ömer Eşki kimdir? Ömer Eşki kaç yaşında, nereli?

ÖMER EŞKİ KİMDİR?

Ömer Eşki, 03 Haziran 1986 yılında doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Tekstil Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Eğitim hayatına Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Enerji Hukuku Bölümü’nün, akabinde Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölümü’nde yüksek lisanslarını yaparak devam etti.

Siyaset hayatına 2005 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları’nda başladı. 2005-2006 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Saymanlığı, 2006-2007 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Gençlik Kolları Sekreterliği, 2007-2010 yıllarında ise Cumhuriyet Halk Partisi Bornova Gençlik Kolları Başkanlığı görevlerini üstlendi.

2012 yılında Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Gençlik Kolları Başkanlığı’na aday oldu. Üyesi olduğu Atatürkçü Düşünce Derneği’nde 2007-2008 yıllarında Gençlik Komisyonu Üyeliği yaptı. Öğrencilik döneminde, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği bünyesinde İzmir Tekstil Mühendisleri Odası Öğrenci Üye Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Tekstil Mühendisleri Odası’nda 2014-2016 yılları ile 2016-2018 yılları arasında İzmir Şube Yöneticiliği’nin yanı sıra ve Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği Genel Kurulu’nda delegelikler yaptı.

2014 yılında memur olan Ömer Eşki, Birleşik Kamu İş’e bağlı Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube’ye üye oldu. 2015-2016 yıllarında Bornova Belediyesi’nde Sendika Temsilciliği, 2016-2019 ve 2019-2021 yıllarında Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü. 2021 yılı Ekim ayında yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul ile Tüm Yerel Sen İzmir 2 No.lu Şube Başkanlığı görevine seçilen Ömer Eşki, 2022 Ekim ayında gerçekleşen 4. Olağan Genel Kurul ile Şube Başkanlığı’na devam etti ve üst kurul delegeliği yaptı.

Ömer Eşki, evli ve bir kız çocuk babasıdır.

Ömer Eşki, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Bornova Belediye Başkanlığı için yarışacak.