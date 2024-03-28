Görkem Duman kimdir, nereli? CHP İzmir Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP İzmir Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kimdir? Görkem Duman kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Görkem Duman'ın vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman hayatı ve biyografisi haberimizde.
İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Buca ilçesinde Görkem Duman aday olarak gösterildi. Peki, CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kimdir? Görkem Duman kaç yaşında, nereli?
GÖRKEM DUMAN KİMDİR?
Görkem Duman, 27 Haziran 1988 tarihinde İzmir Buca'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümünü bitirdi.
Görkem Duman, üniversite eğitimi sürecinde aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalışarak deneyim kazandı. Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra kendi mimarlık ofisini açtı.
2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasi kariyerine başladı. 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.
Görkem Duman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Buca Belediye Başkanlığı için yarışacak.