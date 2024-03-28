Görkem Duman kimdir, nereli? CHP İzmir Buca Belediye Başkan adayı Görkem Duman hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:23 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:23

Adil Kırgöz kimdir, nereli? CHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz hayatı ve biyografisi

Adil Kırgöz kimdir, nereli? CHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz hayatı ve biyografisi

Cumhur İttifakı AKP MHP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Cumhur İttifakı AKP MHP İzmir Tire Belediye Başkan Adayı Arif Demirkan kimdir? Hayatı ve Biyografisi

Ünal Işık kimdir, nereli? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık hayatı ve biyografisi

Ünal Işık kimdir, nereli? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık hayatı ve biyografisi

Mustafa Günay kimdir, nereli? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay hayatı ve biyografisi

Mustafa Günay kimdir, nereli? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay hayatı ve biyografisi

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Buca ilçesinde Görkem Duman aday olarak gösterildi. Peki, CHP Buca Belediye Başkan Adayı Görkem Duman kimdir? Görkem Duman kaç yaşında, nereli?

GÖRKEM DUMAN KİMDİR?

Görkem Duman, 27 Haziran 1988 tarihinde İzmir Buca'da dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi, İşletme Bölümü ve Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümünü bitirdi.

Görkem Duman, üniversite eğitimi sürecinde aile şirketinde inşaat faaliyetlerinde çalışarak deneyim kazandı. Mimarlık eğitimini tamamladıktan sonra kendi mimarlık ofisini açtı.

2018 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye olarak siyasi kariyerine başladı. 2020-2023 yılları arasında CHP İl Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Görkem Duman, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Buca Belediye Başkanlığı için yarışacak.