Mustafa Günay kimdir, nereli? CHP İzmir Güzelbahçe Belediye Başkan adayı Mustafa Günay hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 14:46 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:45

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Güzelbahçe ilçesinde Mustafa Günay aday olarak gösterildi. Peki, CHP Güzelbahçe Belediye Başkan Adayı Mustafa Günay kimdir? Mustafa Günay kaç yaşında, nereli?

MUSTAFA GÜNAY KİMDİR?

Mustafa Günay, Güzelbahçe ilçesine uzun yıllar hizmet etmiş ve özellikle bu bölgede tanınmış bir isimdir. Üç dönem boyunca Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürütmüştür. Mustafa Günay, daha önce Urla'dan aday adayı olmuştu. 2024 yılında CHP'nin Güzelbahçe Belediye Başkan adayı olarak seçildi.

Mustafa Günay, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Güzelbahçe Belediye Başkanlığı için yarışacak.