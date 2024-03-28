İsmail Yetişkin kimdir, nereli? CHP İzmir Seferihisar Belediye Başkan adayı İsmail Yetişkin hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 13:23 - Güncelleme : 28 Mart 2024 13:23

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İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Seferihisar ilçesinde İsmail Yetişkin aday olarak gösterildi. Peki, CHP Seferihisar Belediye Başkan Adayı İsmail Yetişkin kimdir? İsmail Yetişkin kaç yaşında, nereli?

İSMAİL YETİŞKİN KİMDİR?

İsmail Yetişkin, 1976 yılında Seferihisar’da dünyaya geldi. Siyasi hayatına Cumhuriyet Halk Partisi’nde başladı. Yetişkin Seferihisar Asil Nadir Lisesi’nden mezun olduktan sonra 27 yıl boyunca partide Gençlik Kolları ve İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı.

İsmail Yetişkin Seferihisar’da Dutlaraltı’nda esnaflık yaparak iş hayatına devam etti. 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonucunda %52’lik oyla Seferihisar Belediye Başkanlığı’na seçildi. İsmail Yetişkin evli ve iki çocuk babasıdır.

İsmail Yetişkin, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Seferihisar Belediye Başkanlığı için yarışacak.