28 Mart 2024 14:35 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:35
Sema Bodur kimdir, nereli? CHP İzmir Kınık Belediye Başkan adayı Sema Bodur hayatı ve biyografisi
31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP İzmir Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kimdir? Sema Bodur kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Sema Bodur'un vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur hayatı ve biyografisi haberimizde.
Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Kınık ilçesinde Sema Bodur aday olarak gösterildi. Peki, CHP Kınık Belediye Başkan Adayı Sema Bodur kimdir? Sema Bodur kaç yaşında, nereli?
SEMA BODUR KİMDİR?
Sema Bodur, 1966 yılında Kınık'ta doğdu. Çocukluk yıllarını Kınık'ta geçiren Bodur, ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini de bu ilçede tamamladı. Genç yaşta ticari hayata adım atan Sema Bodur, sonrasında memuriyet hayatına 1991 yılında İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde başladı.
Sema Bodur, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Kınık Belediye Başkanlığı için yarışacak.
Kaynak: TGRT Haber