Adil Kırgöz kimdir, nereli? CHP İzmir Dikili Belediye Başkan adayı Adil Kırgöz hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:00 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:00

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Dikili ilçesinde Adil Kırgöz aday olarak gösterildi. Peki, CHP Dikili Belediye Başkan Adayı Adil Kırgöz kimdir? Adil Kırgöz kaç yaşında, nereli?

ADİL KIRGÖZ KİMDİR?

Adil Kırgöz, 1969 yılında Dikili’nin Salihler köyünde dünyaya geldi. Salihler İlköğretim Okulu’nda başladı. Ortaokul ve lise eğitimini Dikili Lisesi’nde bitirdi. Beykoz Üniversitesi Lojistik Meslek Yüksekokulu Dış Ticaret Bölümü’nden mezun oldu. 1996 yılında Dikili’de inşaat malzemeleri sektöründe hizmet veren Kırgöz Yapı Malzemeleri şirketini kurdu.

Adil Kırgöz, 2009-2010 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Dikili İlçe Örgütü’nde Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde CHP’den Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2019 yerel seçimlerinde CHP’den Belediye Başkan adayı oldu. Almış olduğu yüzde 57.7 oy oranı ile Dikili tarihinde seçmenin en çok oy verdiği başkan olarak hizmete başladı.

Adil Kırgöz, Bergama Ticaret Odası, Dikili Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Dikili Ziraat Odası, Dikili Şoförler Odası ve Atatürkçü Düşünce Derneği üyesidir. Aynı zamanda Dikili Yelken Kulübü ve Dikili’yi Sevenler Derneği kurucu üyesi, Çiftçi Malları Koruma Derneği yönetim kurulu üyesidir.

Adil Kırgöz, evli ve bir kız, bir erkek çocuk babasıdır.

Adil Kırgöz, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Dikili Belediye Başkanlığı için yarışacak.