Ünal Işık kimdir, nereli? CHP İzmir Gaziemir Belediye Başkan adayı Ünal Işık hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 14:52 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:56

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ünal Işık aday olarak gösterildi. Peki, CHP Gaziemir Belediye Başkan Adayı Ünal Işık kimdir? Ünal Işık kaç yaşında, nereli?

ÜNAL IŞIK KİMDİR?

Ünal Işık, 12 Kasım 1965 yılında Kars’ın Kağızman ilçesinin Yalnızağaç Köyü’nde dünyaya geldi.. İlkokulu Yalnızağaç Köyü’nde, orta okul ve liseyi 1983 yılında Kars’ta okudu. Lise eğitimi sonrasında iş yaşamına atılan Ünal Işık yüksek eğitimini dışarıdan okuyarak bitirdi. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi İş İdaresi bölümüne kayıt yaptıran Işık 1985 yılında muhasebe mesleğine başladı.

Ünal Işık, 2005 yılında Serbest Mali Müşavir Belgesi’ni aldı. 2010 yılında da kendi Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Bürosu’nu açtı. Kamu Gözetim Kurumu Bağımsız Denetçi sertifikasına da sahip olan Ünal Işık, 2014 yılında CHP Gaziemir Belediye Meclisi Üyesi seçildi. Işık 2014-2019 dönem ve 2019-2024 dönem Gaziemir Belediye Meclisi Üyeliği görevine devam etmektedir.

Ünal Işık evli ve iki çocuk ve bir torun sahibidir.

Ünal Işık, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Gaziemir Belediye Başkanlığı için yarışacak.