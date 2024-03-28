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28 Mart 2024 15:37 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:37

Davut Akarsu kimdir, nereli? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Davut Akarsu hayatı ve biyografisi

31 Mart yerel seçimleri için vatandaşlar illerde ve ilçelerde oy vereceği adayları sorgulamaya devam ediyor. Peki, CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Akarsu kimdir? Davut Akarsu kaç yaşında, nereli, mevcut mesleği nedir, evli mi? Davut Akarsu'nun vaatleri nedir? Cumhuriyet Halk Partisi Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Akarsu hayatı ve biyografisi haberimizde.

Editör: Kübra Çelepi / Kaynak: TGRT Haber
Davut Akarsu kimdir, nereli? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Davut Akarsu hayatı ve biyografisi

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Bayındır ilçesinde Davut Akarsu aday olarak gösterildi. Peki, CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Akarsu kimdir? Davut Akarsu kaç yaşında, nereli? 

DAVUT AKARSU KİMDİR?

Davut Akarsu, Bayındır Şoförler Odası Başkanlığı ve Bergama Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. 

Bayındır'da CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterilen Davut Sakarsu, uzun yıllarını siyaset ve sivil toplum kuruluşlarına adamış bir isimdir. Parti içindeki çeşitli görevlerin yanı sıra meslek odalarında önemli roller üstlenmiştir. Akarsu, Bayındır Şoförler Odası Başkanlığı ve ticaret odası üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Davut Akarsu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Bayındır Belediye Başkanlığı için yarışacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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