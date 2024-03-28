Davut Akarsu kimdir, nereli? CHP İzmir Bayındır Belediye Başkan adayı Davut Akarsu hayatı ve biyografisi

28 Mart 2024 15:37 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:37

İzmir'de Mahalli İdareler Seçimi için adaylar araştırılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi tarafından İzmir'in Bayındır ilçesinde Davut Akarsu aday olarak gösterildi. Peki, CHP Bayındır Belediye Başkan Adayı Davut Akarsu kimdir? Davut Akarsu kaç yaşında, nereli?

DAVUT AKARSU KİMDİR?

Davut Akarsu, Bayındır Şoförler Odası Başkanlığı ve Bergama Ticaret Odası 2. Meslek Komitesi Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Bayındır'da CHP'nin belediye başkan adayı olarak gösterilen Davut Sakarsu, uzun yıllarını siyaset ve sivil toplum kuruluşlarına adamış bir isimdir. Parti içindeki çeşitli görevlerin yanı sıra meslek odalarında önemli roller üstlenmiştir. Akarsu, Bayındır Şoförler Odası Başkanlığı ve ticaret odası üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur.

Davut Akarsu, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimi'nde CHP Bayındır Belediye Başkanlığı için yarışacak.