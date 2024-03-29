MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı Ömer Açıkel kimdir? Hayatı ve biyografisi
Evli ve iki çocuk babası Avukat Ömer Açıkel 31 Mart 2024 Pazar Günü yapılacak olan yerel seçimlerde MHP Yozgat Belediye Başkan Adayı olmuştur. Ömer Açıkel kaç yaşında, aslen nereli?
44 yaşında olan Yozgat Belediye Başkan Adayının özgeçmişi merak ediliyor. Avukat Açıkel’in hayatına dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Ömer Açıkel’in Yozgat’a vaatleri neler?
ÖMER AÇIKEL KİMDİR?
1980 yılında Yozgat’ta doğan Açıkel, ilköğretimini Atatürk İlkokulu, liseyi Yozgat Anadolu Lisesi’nde tamamlamıştır. Üniversite hayatı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’yle başlamıştır. İş hayatına 2004 yılında serbest avukatlık ile başlamıştır.
Avukat Ömer Açıkel, 2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi Sarıkaya İlçe Başkanı görevini üstlendi. MHP Genel Merkezi Üst Kurul Delegesi görevine getirildi. 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde Sarıkaya Belediye Başkanı seçildi.
YOZGAT’A VAATLERİ
Ömer Açıkel; Çamlık Milli Parkı, Bozok Vadi Sosyal Tesis, Yozgat Güneş Enerji Santrali, Uluğ Bey Bilim Sanat Merkezi projelerini sosyal medya hesabından paylaşmıştır.