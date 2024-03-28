4 metrelik canavar! 'Herbie' kasabada terör estiriyor

28 Mart 2024 17:14 - Güncelleme : 28 Mart 2024 17:22

Avustralya'nın Queensland eyaletinde "Herbie" olarak adlandırılan 4 metre uzunluğundaki timsah, neredeyse bir ay boyunca yetkililer tarafından yakalanmaktan kaçtı. Bir şekilde yetkililerden kurtulan "Herbie" sonrasında kuzey Queensland'de ortaya çıktı.

Tuzlu su canavarı, timsah istilasıyla ünlü Herbert Nehri çevresinde dolaşırken görüldü, yerel halkı takip etti ve yerel halktan birine saldırmaya çalıştı.

Hatta çiftlik hayvanlarını hedef alarak üç tavuğu bütün olarak yuttu. Timsah istilasına uğramış nehrin kıyısında yaşayan Lawrence Perticato, vahşi hayvanı ilk olarak arka bahçesinde çimlerini biçerken gördüğünü söyledi.

"ÇOK ENDİŞE VERİCİYDİ"

Timsahın davranışlarında "dramatik" bir değişiklik fark ettiğini söyleyen Perticato, timsahın kendisine "vurduğunu ve bölgeden uzaklaştığını" söyledi.

Timsahı yetkililere ihbar eden Lawrence yaptığı açıklamada, "Bize doğru gelmeye ve burada nehir kıyısında bizi takip etmeye başladı. Hayatım boyunca nehirde yaşadım ve timsahlara alıştım ve tehlikeli bir timsah olduğunda anlarım. Bu timsah arkadaşın bizi bu şekilde takip etmesi çok endişe vericiydi." ifadelerine yer verdi.

Korkunç olaydan bu yana nehirde balık tutmayı bıraktığını da sözlerine ekledi. Lawrence'ın timsahı yetkililere bildirmesinin ardından, vahşi yaşam görevlileri kısa süre içinde geldi ve nehir kıyısında bir kapan kullanarak hayvanı yakaladı.

YETKİLİLER DİKKATLİ OLUNMASI KONUSUNDA UYARDI

Kıdemli vahşi yaşam görevlisi Tony Frisby, güçlü canavarı nasıl yakaladıklarını şu sözlerle anlattı:

"Timsahın davranışlarını gözlemlediğimizde onu doğadan uzaklaştırmayı hedefledik. Nehir içinde yüzen bir tuzak denedik ancak yağış miktarı ve nehir seviyesinin yükselmesi nedeniyle nehir kıyısında duran bir tuzak olan kapılı bir tuzak kurmak zorunda kaldık. 24 Mart'ta uzaktan kumandalı kameramız timsahın kapaklı tuzağa girdiğini doğruladı."

Timsahın yakalanmasıyla bölge halkı derin bir nefes aldı. Fakat yetkililer Herbert Nehri ve çevresinde daha fazla timsah olabileceği ve dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.