Dünya devi firmadan ABD polisine isyan: Kafalarına koymayı bırakın

27 Mart 2024 16:58 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:59

Dünya devi oyuncak firması Lego, ABD'nin Güney California eyaletinde bir polis departmanından paylaşılan videoda gözaltına alınanların yüzünün görünmemesi için kafalarına Lego montajlanmasına son vermesini istedi.

Murrieta Polis Departmanı, 2023'ten bu yana sosyal medyada paylaştıkları videoların ilginç ve ilgi çekici olması için gözaltına alınan insanların yüzlerine Lego kafaları montajlıyor.

Geçen hafta sosyal medyada paylaşılan bir videosunun viral olmasıyla, polis departmanı bir açıklama yaparak, 1 Ocak'ta California'da yürürlüğe giren yasaya atıfta bulunarak, gözaltına alınanların yüzlerini göstermeye ilişkin kısıtlamaların getirildiğini belirtti.

"ANLIYORUZ VE BUNA UYACAĞIZ"

Murrieta Polis Departmanı, 19 Mart'ta Lego'nun kendilerine ulaştığını ve artık ürünlerinin bu tür içeriklerde kullanılmasını istemediklerini söylediğini aktardı.

Komiser Jeremy Durrant, "Bu talebi anlıyoruz ve buna uyacağız" dedi. Durrant, sosyal medya paylaşımlarını daha ilginç hale getirmek için başka seçenekler üzerinde duracaklarını belirtti.