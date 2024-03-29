Güney Kore’de feci kaza! 13 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var

29 Mart 2024 12:38 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:43

Güney Kore’nin başkenti Seul’ün Seongbuk bölgesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada; bir beton mikserinin bir kamyona arkadan çarpması sonucu zincirleme kaza oldu.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Yetkililerin yaptığı açıklamada; bir motosikletin de aralarında bulunduğu 13 aracın karıştığı kazada 17 kişinin yaralandığı aktarıldı. Kamyon sürücüsü ile bir araç sürücüsünün durumunun ağır olduğu, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

ARAÇLAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kazaya karışan çok sayıda araç kullanılamaz hale gelirken, olay yerine gelen ekipler araçların kaldırılması için çalışma başlattı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.