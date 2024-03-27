Kuyrukla dünyaya gelen bebek şoke etti! Doktorlar nedenini açıkladı

27 Mart 2024 16:42 - Güncelleme : 27 Mart 2024 16:43

Çinli Pediatrist Dr Li, bebeğin Hangzhou Çocuk Hastanesi'nde kuyrukla doğduğunu doğruladı. Dr. Li, olağandışı kuyruğun nedenini, tamamlanmamış dejenerasyondan kaynaklandığını dile getirdi.

Omurilik manyetik rezonans görüntülemesinin (MRI) daha sonra şüpheleri doğruladığını söyleyen Li, "Bağlı omurilik, omuriliğin tipik olarak omurganın tabanında olmak üzere çevre dokulara anormal şekilde bağlı olduğu bir durumdur. Normalde omurilik, omurilik kanalı içinde serbestçe yüzer ve normal hareket ve fonksiyona izin verir. Ancak omuriliğin gergin olduğu durumlarda bu hareket kısıtlanır ve bu da çeşitli nörolojik sorunlara yol açabilir" diye konuştu.

BU İLK VAKA DEĞİL

Bu vaka ilk değil, Çin'de bir bebeğin kuyruklu olarak doğduğu ikinci vaka olarak tarihe geçti. İlk vaka ise, 2014 yılında beş aylık Nuo Nuo, omurgada boşluk bırakan gelişimsel bir doğumsal bozukluk ile dünyaya geldi. Doğumundan sonraki birkaç gün içinde annesi kuyruğunun büyümeye başladığını ve beş santim uzunluğa ulaştığını fark etti.

Nuo Nuo'nun endişeli ailesi, Çin'in Changsha kentindeki cerrahlara başvurdu ancak cerrahlar ameliyatı reddetti. Kuyruk sinir sistemine bağlı olduğu ve çıkarılması kalıcı hasar bırakacağı için çocuk için yapabilecekleri bir şey olmadığı söylendi.