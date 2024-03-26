26 Mart 2024 19:01 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:05
Liberya'daki kaçak altın madeninde göçük: Çok sayıda ölü!
Batı Afrika ülkesi Liberya'da dün gece, önceden terk edilmiş ancak yasa dışı işletilen bir altın madeninde göçük meydana geldi. Göçükte en az 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı
Liberya'daki maden ocağında göçük meydana geldi. Ulusal basında yer alan haberlere göre, göçük River Cess vilayetinde gerçekleşti. Maden ve Enerji Bakanı Wilmot Paye, göçük nedeniyle madende çalışan 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
SAYI ARTABİLİR
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten Paye, bölgede kaçak faaliyet gösteren şirket hakkında yasaların gereğini yapacaklarını kaydetti. Dünyanın en fakir ülkelerinden Liberya'da, zengin altın, elmas ve demir madenleri bulunuyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı