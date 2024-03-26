Lezzetiyle damak çatlatıyor: 11 ayda bir yapılan pidenin fiyatı belli oldu!

26 Mart 2024 18:37 - Güncelleme : 26 Mart 2024 19:08

Kütahya'da Ramazan ayının vazgeçilmez lezzeti tahinli pide sofraları süslüyor. Pide ustası Mustafa Sayın, Ramazan'a özgü bu geleneksel lezzetin damak tadı düşkünleri tarafından çok sevildiğini ve her yıl büyük ilgi gördüğünü söylüyor.

11 AYDA BİR YAPILIYOR

Sayın, “Sadece Ramazan ayında yapıyoruz biz bu pideyi. Ramazan’dan sonra 11 ay ara veriyoruz. Tahinli pidenin tahinli, şekerli tahinli, tahinli cevizli, cevizli şekerli olmak üzere farklı damaklara göre 4 çeşidi var. Müşterilerimiz oldukça memnun, koca bir yıl bekliyorlar ve ramazan ayında ise büyük ilgi göstererek bizleri memnun ediyorlar. İçerisine sadece tahin ve ayçiçek yağı ekliyoruz. Ayrıca tercihe göre şeker ilave ediyoruz ve en sonra cevizlerini içine ilave ederek fırınlıyoruz. Kütahya’ya özel bir lezzet oldu artık" diye konuştu.

60 LİRADAN SATILIYOR

Sayın, tahinli pidenin bu yıl 60 TL'den satıldığını sözlerine ekledi.