New York'ta ortaya çıkan Yahudi tünelleri alay konusu oldu

10 Ocak 2024 09:12 - Güncelleme : 10 Ocak 2024 09:45

ABD'nin New York kentinde bulunan '770 Eastern Parkway' adlı sinagogda Yahudiler tarafından yasa dışı olarak kazıldığı ortaya çıkan gizli tüneller keşfedildi. Haberlerin yayılması üzerine gelişme tüm dünyada gündem oldu.

Koronavirüs salgını sürecinde gizlice ibadet edebilmek için kazıldığı iddia edilen tünelleri betonla kapatmak için sinagoga giren güvenlik güçleri, genç Yahudilerin direnişiyle karşılaştı.

10 YAHUDİ GÖZALTINA ALINDI

Merkezde eğitim gören Yahudi öğrenciler, tünelleri doldurmak için çağrılan inşaat ekiplerine ve polislere karşı büyük bir direniş gösterdi. Yahudilerden 10'u polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Tünellerin ne amaçla açıldığı ve içerideki Yahudi öğrencilerin neden bu denli şiddetli bir direniş sergilediği belirsizliğini korurken esprili şekilde ele alan sosyal medyada paylaşımları da yapılmaya başlandı.

ALAY KONUSU OLDULAR

O paylaşımlardan birinde bir kadın kaldırımdaki çukura bastı. Çukur aşağı doğru çökerken içine kamera uzatıldı. İçinden çıkanlara dair yapılan esprili video düzenlemesinde, bir araya gelmiş Yahudi grupların görüntüsü koyuldu. O video sosyal medyada viral oldu.