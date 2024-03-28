Paris'te PKK terörü! Türkiye'ye yollanan hain için havaalanını dağıttılar! 

28 Mart 2024 09:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:18

Avrupa'nın başı yıllarca bağırını açtığı PKK'lılarla dertte. Terör seviciler Belçika ve Almanya'da sonra bu kez de Fransa'yı karıştırdı.

HAVALİMANINDA HASAR BÜYÜK

Firaz Korkmaz isimli PKK destekçisinin Fransa'dan Türkiye'ye sınır dışı edileceğini öğrenen ve Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı basan örgüt üyeleri ortalığı savaş alanına çevirdi.

Gelen bilgilere göre olaylarda en az 3 kişi yaralanırken havalimanında büyük hasar meydana geldi. Olayların ardından PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN OLMADI

Fransız basınındaki haberlerde, yaklaşık 20 kişilik grubu, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdığı belirtildi. Haberlerde terör destekçileri ile havalimanındaki sivil personel arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Askerlerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı işlemi yapılmaması şaşırttı.