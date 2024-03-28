Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Paris'te PKK terörü! Türkiye'ye yollanan hain için havaalanını dağıttılar! 
28 Mart 2024 09:10 - Güncelleme : 28 Mart 2024 09:18

Paris'te PKK terörü! Türkiye'ye yollanan hain için havaalanını dağıttılar! 

Terör örgütü PKK destekçisi bir kişinin Fransa'dan Türkiye'ye sınır dışı edilmesini protesto eden örgüt üyeleri Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı savaş alanına çevirdi. 

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: TGRT Haber

Avrupa'nın başı yıllarca bağırını açtığı PKK'lılarla dertte.  Terör seviciler Belçika ve Almanya'da sonra bu kez de Fransa'yı karıştırdı.

HAVALİMANINDA HASAR BÜYÜK

Firaz Korkmaz isimli PKK destekçisinin Fransa'dan Türkiye'ye sınır dışı edileceğini öğrenen ve Paris Charles de Gaulle Havalimanı'nı basan örgüt üyeleri ortalığı savaş alanına çevirdi.

Gelen bilgilere göre olaylarda en az 3 kişi yaralanırken havalimanında büyük hasar meydana geldi. Olayların ardından PKK'lı Firaz Korkmaz'ın Türkiye'ye gönderildiği öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN OLMADI

Fransız basınındaki haberlerde, yaklaşık 20 kişilik grubu, Korkmaz'ı götüren Ulusal Geri Gönderme Birimi ekibine saldırdığı belirtildi. Haberlerde terör destekçileri ile havalimanındaki sivil personel arasında gerginlik yaşandığı belirtildi.

Askerlerin müdahalesiyle kontrol altına alınan olayda, havalimanında çalışan 3 kişi yaralanırken gözaltı işlemi yapılmaması şaşırttı.

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...