Putin'den F-16 uyarısı: Havaalanından kaldıran ülkeyi vururuz

28 Mart 2024 07:54 - Güncelleme : 28 Mart 2024 07:56

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna üzerinden bir kez daha dünyaya gözdağı verdi. Tver bölgesinde ordu havacılık eğitim merkezini ziyaret eden Putin, burada yaptığı açıklamada Batı ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçağı verme planı ve Ukraynalı pilotların eğitimi ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu.

F16'LARI DA YOK EDECEĞİZ

Putin, Ukrayna'ya verilecek F16'ların savaş sahasında hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini ifade ederek, "Bugün çoklu fırlatma sistemleri dahil tankları, zırhlı araçları ve diğer askeri teçhizatları yok ettiğimiz gibi (F-16) uçakları da yok edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Buna karşın F-16'ların nükleer silah taşıma kabiliyetinin olduğunun altını çizen Putin, "Bu uçaklarla mücadele ederken bunu hesaba katacağız. Elbette bu uçaklar üçüncü ülkelerin havaalanlarından kullanılırsa, nerede bulunurlarsa bulunsun bizim için o ülkeler meşru hedef haline gelecek” dedi.

"IRKÇILIK" UYARISI

Rusya'nın NATO, Baltık ülkeleri ve Polonya'ya saldırma ihtimali iddialarını da “saçmalık” olarak nitelendiren Putin iç siyasete yönelik de ilginç mesajlar verdi.

"Şovenistler" diye nitelendirdiği bir kesimin “Rusya sadece Ruslarındır” şeklindeki açıklamalarından rahatsızlığı dile getiren Putin, her yerde ve her toplumda böyle insanların var. Bu tip söylemler dile getirmeden önce dikkatli olunmalı. Rusya'nın sadece Ruslar için olduğunu söylediklerinde endişeye kapılıyorum. Ülke topraklarında 190 etnik grubun yaşadığını ve bazı milletlerin milyonlarca kişi tarafından temsil edildiğini aklımızda tutarsak, burada herkesin yabancı olduğu yönündeki bu yıkıcı düşünceleri hayata geçirmeye başladığımız andan itibaren ülkeyi yok edeceğiz ve asıl kurbanlar Rus halkı olacak” dedi.

DİNİ DEĞERLERE SAYGI MESAJI

Rusya'nın çok uluslu ve çok dinli bir ülke olduğunun asla unutulmaması gerektiğini vurgulayan Putin, bu hususta dikkatli olunması gerektiğinin altını çizdi. Putin, “Her zaman kardeşlerimize, diğer dinin mensuplarına, yani Müslümanlara, Yahudilere ve diğerlerine saygılı davranmalıyız, zaten bunu da yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.