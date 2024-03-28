Savaşın gölgesinde Filistin'de yeni kabine! Devlet Başkanı Abbas'tan onay
Filistin'in yeni Başbakanı Muhammed Mustafa'nın, kabinesini Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a sunduğu belirtildi.
Filistin haber ajansı WAFA'nın haberinde, Başbakan Mustafa'nın, 23 bakandan oluşan 19'uncu kabineyi ve hükümet programını Abbas'a sunduğu kaydedildi. Abbas'ın yayımladığı kararnameyle hükümet listesini onayladığı aktarıldı.
Başbakan Mustafa'nın aynı zamanda Dışişleri Bakanı olarak görev aldığı hükümet, Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın önünde yemin ederek 31 Mart'ta göreve başlayacağı ifade edildi.
HÜKÜMET PROGRAMININ İÇERİĞİ BELLİ OLDU
Haberde, hükümet programının, "Gazze halkına yönelik kapsamlı bir insani ve acil yardım planının geliştirilmesi, Gazze ve Batı Şeria'nın yeniden yapılandırılması ve ekonominin istikrara kavuşturulmasına yönelik çalışmaların yoğunlaştırılmasını" içerdiği belirtildi.
Hükümet programının ayrıca, kurumsal reform, kurumların yeniden yapılandırılması ve birleştirilmesi, yolsuzlukla mücadele, dijital dönüşüm, hizmet düzeyinin yükseltilmesi, yargı sisteminin güçlendirilmesi, güvenlik ve emniyetin artırılmasını içerdiği kaydedildi.
Yeni hükümette yer alan bakanlar şu şekilde:
- Muhammed Mustafa: Başbakan ve Dışişleri Bakanı
- Şerhabil Yusuf Sadeddin ez-Zaim: Adalet Bakanı
- Ziyad Mahmud Muhammed Heb er-Rih: İçişleri Bakanı
- Ömer Ekrem Umran el-Bitar: Maliye Bakanı
- Vail Muhammed Mahmud Zakkut: Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
- Sami Ahmed Arif Hicavi: Yerel Yönetim Bakanı
- Macid Avni Muhammed Ebu Ramazan: Sağlık Bakanı
- Emced Saad Süleyman Berhem: Eğitim ve Yüksek Öğrenim Bakanı
- Enes Husni Abdulgani Dahadha: Çalışma Bakanı
- Muhammed Mustafa Muhammed Necm: Evkaf ve Diyanet İşleri Bakanı
- Arafat Hüseyin Süleyman Usfur: Sanayi Bakanı
- Muhammed Yusuf Muhammed el-Amur: Ulusal Ekonomi Bakanı
- Abdurrazık Mahir Abdurrazık Netşe: İletişim ve Dijital Ekonomi Bakanı
- Ahid Faik Atıf Biseysu: Bayındırlık ve İskan Bakanı
- Samih Abdürrahim Hüseyin Hamed: Sosyal Kalkınma Bakanı
- Rizk Abdurrahman Salim Selimiye: Tarım Bakanı
- Hani Naci Atallah Abdülmesih el-Hayik: Turizm ve Eski Eserler Bakanı
- Eşref Hasan Abbas el-Ağver: Kudüs İşleri Bakanı
- İmadüddin Abdullah Selim Hamdan: Kültür Bakanı
- Tarık Hüsni Salim Zareb: Ulaştırma ve Haberleşme Bakanı
- Muna Muhammed Mahmud el-Halili: Kadın İşleri Bakanı
- Farsin Ohanes Fartan Ağabekyan: Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı
- Basil Abdurrahman Hasan Nasır el-Kefarne: Yardım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı