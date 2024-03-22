Son 50 yılın en zorlu hava koşulları ülkedeki yaklaşık 5 milyon hayvanı öldürdü

22 Mart 2024 16:17 - Güncelleme : 22 Mart 2024 16:32

Kıl dönmesi komalık etti! Haftalar sonra kendi başına nefes alabildi

Kıl dönmesi komalık etti! Haftalar sonra kendi başına nefes alabildi

Moğolistan'daki son 50 yılın en zorlu hava koşulları, 4,7 milyondan fazla hayvanın ölmesine neden oldu. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Moğolistan'daki duruma yönelik uluslararası acil yardım çağrısında bulundu.

IFRC'den yapılan yazılı açıklamada, 4,7 milyondan fazla hayvanın ölmesine sebep olan dondurucu soğukların, bölgede yaşayan binlerce vatandaşın geçim kaynağını tehdit ettiği bildirildi.

BİNLERCE AİLE YETERLİ GIDAYA ULAŞAMADI

"Dzud" hava olayının, otlak alanların karla kaplanması sonucu besi hayvanlarının yiyeceğe ulaşmasını engellediği belirtilen açıklamada, bu hava olayı nedeniyle, ülkede hayvancılıkla uğraşan 2 bin 250'den fazla ailenin hayvanlarının yüzde 70'ini kaybettiği ve 7 binden fazla ailenin de yeterli gıdaya ulaşamadığı kaydedildi.

IFRC Bölge Direktörü Alexander Matheou, CNN'e verdiği demeçte, besi hayvanlarından geçimlerini sağlayan bu insanların sadece birkaç ay içerisinde yoksul kaldığını, bazılarının artık beslenemediğini ve evlerini ısıtamadığını ifade etti.

'DZUD' HAVA OLAYI SIKLAŞTI

Eskiden çok nadiren gerçekleşen "dzud" hava olayının artık sıklaştığını belirten Matheou, şu anda bahar olmasına rağmen Moğolistan'da etkisini sürdüren kış nedeniyle yerlerde hala karların bulunduğuna ve hayvanların ölmeye devam ettiğine dikkati çekti.

Matheou, "dzud" nedeniyle karla kapanan yolların, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına ulaşımı da zorlaştırdığını söyledi.

Moğolistan'da kurak geçen yaz sonrasında gelen çok sert kışlara verilen isim "dzud" hava olayının, normalde her 12 yılda bir meydana geldiği ancak üst üste 2 senedir ülkeyi etkisi altına aldığı biliniyor.

Geçen yıl "dzud" nedeniyle 1 milyondan fazla çiftlik hayvanının telef olduğu tahmin ediliyor.