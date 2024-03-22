Dünya 8 yaşında Afrika'dan İtalya'ya tek başına giden Oumar'ı konuşuyor! Başına gelmeyen kalmadı ama başardı

22 Mart 2024 14:21 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:17

Dünya 8 yaşındaki Afrikalı Oumar'ı konuşuyor. Mali'nin batısındaki Tambaga yakınında küçük bir köyde ailesiyle beraber yaşarken terör saldırılarının ardından ailesinden ayrı düşen Oumar, tek başına Avrupa'ya ulaşmak için yola düştü. Oumar'ın başına yolda gelemeyen kalmadı fakat bütün zorlukları pratik zekasıyla atlatmayı başardı ve Afrika'dan İtalya'ya yaklaşık 5 bin 650 km yolu tek başına katetti.

SAHRA ÇÖLÜNÜ GEÇTİ, LİBYA'DA KAÇIRILDI

Köyüne düzenlenen terör saldırısının ardından okula gitme hayaliyle Avrupa yoluna düşen Oumar, Sahra çölünü yürüyerek geçti. Yolculuğu esnasında farklı gezgin gruplara katıldı ve Libya'ya ulaşmayı başardı. Fakat Libya'da bir çete tarafından kaçırıldı ve zorla kaynakçılık, ressam gibi işlerde çalıştırıldı. Cesaretiyle herkesi şaşırtan Oumar, kendisini kaçıran Libyalı çetenin elinden kurtulmayı başardı ve yolculuğuna devam etti.

ACIMASIZLIĞIYLA BİLİNEN HAPSE DÜŞTÜ

Akdeniz üzerinden Avrupa'ya doğru giden bir bota binen Oumar, bu kez Libya sahil güvenliği tarafından yakalandı ve acımasızlığıyla bilinen Trablus'taki Ain Zara hapishanesine gönderildi. Dailymail'in haberine göre, hapishanedeki iki yetişkin sayesinde çöp konteynerinde kaçmayı başaran Oumar, ikinci bir bot macerasına açıldı ve Trablus'un dışındaki Zawiya sahiline geldi.

ADAŞI YOL ARKADAŞI OLDU

Oumar, burada hapishaneden tanıdığı ve yolculuğunun geri kalanında kendisine ağabey gibi davranan, üstelik kendisiyle aynı isme sahip olan Oumar'la (tanıştığı Oumar, kendisinden sadece birkaç yaş büyüktü) başka bir bota bindi. Oumar, bu yolculukta 23 çocuk ve 60'tan fazla yetişkinle beraber Akdeniz'de günlerce sürüklendi ve oldukça tehlikeli bir yolculuk geçirdi. Yolculuk sırasında bir kez daha sahil güvenlik botuyla karşılaşan grup, Libya'ya geri gönderileceklerini düşündüler. Fakat bu kez Ocean Viking adlı STK'nin cankurtaran botuyla karşılamış ve güvenli bir şekilde sahile ulaşmaları sağlanmıştı.

''OUMAR İNANILMAZ BİR ÇOCUK''

Cankurtaran botunda bulunan İtalyan gazeteci Angela Nocioni, Oumar ile tanıştığını ve hikayesini dinlediğinde çok şaşırdığını The Telegraph'a anlattı:

''O inanılmaz bir çocuk. Bana hikayesini anlattığında, tüm detayları doğrulamak için elimden gelen her şeyi yaptım. Filikada hayatta kalan herkes bana 'Bu doğru, tamamen yalnız' dedi.''

AÇ, SUSUZ VE HİPOTERMİDEN MUZDARİPTİ

Cankurtaran botu tarafından kurtarıldıktan sonra hikayesini anlattığı gazeteci Angela'nın yanından ayrılmak istemeyen Oumar, artık bitkin düşmüştü. Susuzluk nedeniyle dehidrasyon geçiren Oumar, açlık ve hipotermiden muzdaripti.

Yaşı 8 yaşındaki Afrikalı Oumar'dan biraz daha büyük olan Libya'da yolculuğuna eşlik etmeye başlayan büyük Oumar da küçük çocuğu, Ain Zara hapishanesinden beri tanıdığını ve o zamandan beri yapayalnız olduğunu söyledi.

Ocean Viking nihayet Adriyatik Denizi'nin kuzeydoğu İtalya kıyısındaki Ancona limanına yanaştığında, iki Oumar tekneden inerken el ele tutuşmuştu. Daha sonra ikili kucaklaşarak yollarını ayırdı.

''AVRUPA'DAYIM, ARTIK OKULA GİDEBİLİR MİYİM BABA?''

8 yaşındaki Afrikalı Oumar göçmen merkezine götürüldü. Merkezin müdürü Alessandro Faucili, telefonunu Oumar'a verdiğinde ezbere bildiği babasının numarasını çevirdi ve telefon açılır açılmaz Avrupa'da olduğunu söyledi ve ''Artık okula gidebilir miyim baba?'' diye sordu.

Doktorlar, Oumar'ı muayene etti ve vücudunun çok yorgun düştüğünü, yara izlerinin bulunduğunu ve topuğunda alçıya ihtiyaç duyulan bir kırık olduğunu tespit ettiler.

Göçmen merkezinin müdürü Fucili, Oumar'ın çok zeki ve çok cesur olduğunu, onun için yerel bir okulda diğer göçmen çocuklarla birlikte okuması için yer bulmaya çalıştığını söyledi.