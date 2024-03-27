Ülkedeki tatbikatlarda çok sayıda asker öldü: Tüm askeri tatbikatlar askıya alındı

27 Mart 2024 17:47 - Güncelleme : 27 Mart 2024 17:51

Soğuk Savaş dönemi sonrası bir ilk! NATO en büyük askeri tatbikatını başlattı

Soğuk Savaş dönemi sonrası bir ilk! NATO en büyük askeri tatbikatını başlattı

Polonya'da pazartesi gününden bu yana gerçekleştirilen iki askeri tatbikatta 3 asker hayatını kaybetti. Bu son olayla birlikte mart ayının başından bu yana gerçekleştirilen tatbikatlarda hayatını kaybeden asker sayısı 5'e yükseldi.. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Milli Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, askerlerin ölümü üzerine ülkedeki tüm askeri tatbikatların askıya alınması talimatını verdi.

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, askerlerin eğitimi sırasındaki güvenlik önlemleri ile tüm prosedürlerin gözden geçirileceği ve askeri tatbikatlara ancak söz konusu incelemenin tamamlanmasının ardından başlanılabileceği ifade edildi.

Bakanlık, tatbikatların askıya alınması talimatının yurt dışındaki misyon ve operasyonlarda görev almaya hazırlanan askeri birimler ile Polonya'da eğitim gören Ukrayna askerlerini kapsamadığını aktardı.

NE OLMUŞTU?

Polonya'nın Drawsko Pomorskie kasabasında 5 Mart'ta gerçekleştirilen tatbikat sırasında 2 asker, paletli aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti. Pazartesi günü ülkenin güneyindeki Lubliniec kenti yakınlarındaki 5. Kimya Alayı'nda TNT patlatma tatbikatı sırasında patlama meydana gelmiş, 2 asker daha olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Dün ise Tatra dağlarının Niznie Rysy bölümünde ismi açıklanmayan Özel Kuvvetler Birimi'nde görevli 30 yaşındaki bir asker dağ eğitimi sırasında çığ altında kalarak yaşamını yitirmişti. Üç kazaya ilişkin askeri yetkililer soruşturma başlatmıştı.