Ulusal anıtı istila etti! Yetkililer çareyi kapatmakta buldu

28 Mart 2024 18:17 - Güncelleme : 28 Mart 2024 18:33

İstilacı ve pis kokulu bir ot, ABD'nin Arizona eyaletinin Casa Grande Harabeleri Ulusal Anıtı'ndaki bir piknik alanının Mayıs ayı sonuna kadar kapatılmasına neden oldu. Stinknet adı verilen zararlı kış otu, iki metreden daha fazla büyüyebiliyor ve terebentin benzeri bir koku üretiyor.

Ciddi solunum problemlerinin yanı sıra şiddetli deri döküntülerine de yol açabildiği için anıt yetkilileri 28 Mart'tan 30 Nisan'a kadar anıtın piknik alanını kapatma kararı aldı.

"ÇÖZÜM ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bir yetkili resmi Facebook hesabından yaptığı açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Piknik alanında yetişen Stinknet adlı istilacı ve zararlı bir otun yoğunluğu nedeniyle, Casa Grande Harabeleri ekibi piknik alanını mümkün olan en kısa sürede yeniden açmamızı sağlayacak bir çözüm üzerinde çalışırken alan kapalı olacaktır."

"Ayrıca ziyaretçilerden, yayılmasını önlemek için parkın diğer alanlarında bu çiçekli otun yakınında yürümekten veya üzerine basmaktan kaçınmalarını rica ediyoruz."

YANGINA SEBEP OLABİLİYOR

Stinknet, dar yeşil sapları üzerindeki parlak sarı çiçekleri ile tanınabilir. Çiçekleri yuvarlaktır ve golf toplarına benzer bir boyut ve şekildedir. Arizona Üniversitesi'ne göre, stinknet yaz aylarında yangına sebep olabilir.

PİKNİN ALANININ KAPATILMASINA TEPKİLER GELDİ

Piknik alanının kapatılması kararından bazı kişiler memnun olmadı. Bir Facebook kullanıcısı, "Bir ot yüzünden piknik alanını kapatmak biraz çılgınca görünüyor. Preemerge diye bir şey var, Şubat ayında toprağı ilaçlayın ki Mart ayında sorun olmasın." yorumunu yaptı.