Yunan medyası Türkiye'yi analiz etti: Süper güç haline geldi
Yunan basınında yapılan son analizlerde Batı'nın Rusya karşıtı politikalarının, Türkiye’yi bir süper güç haline getirdiği belirtildi.
Türkiye'nin savunma sanayii alanında kat ettiği büyük ilerleme bir kez daha Yunan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunanistan’ın önde gelen haber sitelerinden News Break, "Batı’nın Rus düşmanlığı, Türkiye’yi bir ‘süper güç’ haline getirdi. Özellikle savunma sanayiinde Türkiye artık endüstriyel bir güç oldu…" ifadelerine yer verdi.
Haberde, Batı dünyasının Rusya'ya yönelik aldığı tutum ve Rusya karşıtı politikalarının bölge üzerindeki etkisi mercek altına alındı. Bu durumun, Türk savunma sanayii ürünlerine olan ilginin artmasını sağladığına dikkat çekildi.
TÜRKİYE, ABD'YE EN ÇOK TOP MERMİSİ SATAN ÜLKE OLACAK
Öte yandan, Türkiye’nin ABD'ye en çok top mermisi satan ülke olmaya hazırlandığı vurgulandı. Pentagon’un 2024'te teslim edilmek üzere bir Türk firmasından 116 bin savaşa hazır top mermisi satın aldığı, diğer bir Türk firmasının da ABD'nin Teksas eyaletinde fabrika inşa ettiği hatırlatıldı.
2025 yılına kadar Amerikan yapımı 155 mm top mermilerinin yaklaşık yüzde 30'unun burada üretileceği belirtildi.