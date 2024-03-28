Fransa ile Yunanistan'ın ‘almayalım’ kararı havada kaldı! ABD mühimmatlar için Türkiye’ye sipariş verdi

28 Mart 2024 10:40 - Güncelleme : 28 Mart 2024 10:42

Uluslararası pazarda savunma sanayi alanında büyük çıkış yakalayan Türkiye birçok ülkenin gözdesi haline geldi.

İHA/SİHA gibi asker teknolojilerin yurt dışına ihracatını gerçekleştiren Türk savunma şirketleri kara ve denizde de birbirinden iddialı projelere imza atıyor. Bu kapsamda Fransa ve Yunanistan, Türk İHA’larını ‘almayalım’ şeklinde bir çıkış sergilemişti. Türk savunma sanayi ile yakından ilgilenen ABD ise Yunanistan’ı silahlandırarak Türkiye’nin tepkisini çekmişti.

TÜRKİYE'NİN KAPISINI ÇALDI

5. Nesil F-35 savaş uçaklarında yaşanan sorunlar ve F-16 tedarik planlaması sonrası ABD çok farklı bir yatırımla Türkiye’nin kapısını çaldı.

OBÜS MÜHİMMATI

Bloomberg’in iddiasına göre; ABD Dışişleri Bakanlığı Pentagon, Türk savunma sanayii firmalarından Arca Savunma’dan 166 bin adet 155mm’lik obüs mühimmatı tedarik edecek. Mühimmatın tamamının bu yıl Pentagon’a teslim edilmesi ve gelecek yıl ise ek siparişlerin verilmesi planlanıyor.

Tedarik planlaması yapan yetkililerin iddiasına göre ABD, Türkiye’den TNT olarak bilinen trinitrotoluen ve itici gaz olarak kullanılan nitroguanidin tedarikini de hedefliyor.

Başka bir Türk savunma sanayi şirketinin ise 2025 yılına kadar Teksas’ta 155mm’lik obüs mühimmatı üretimi için hatlar kuracağı öne sürüldü. Kurulacak hatlar, ABD’nin toplam 155mm obüs mühimmatı üretiminin %30’luk kısmını üstlenecek. Bu sayede Ukrayna’nın mühimmat ihtiyacının giderilmesi hedefleniyor.

Mühimmat satışının, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin ve Milli Savunma Bakanlığı’nın iznine tabi olduğu biliniyor. Bloomberg, henüz böyle bir ihracat izninin çıktığını doğrulayamadığını açıkladı.