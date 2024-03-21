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Ramazan Vuslat
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21 Mart 2024 10:12 - Güncelleme : 21 Mart 2024 10:21

ÖSYM duyurdu: MSÜ sınav sonuçları açıklandı

ÖSYM Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın sonuçları açıklandığını duyurdu.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ÖSYM duyurdu: MSÜ sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçlarının açıklandığını bildirdi.

ÖSYM, 3 Mart 2024 tarihinde yapılan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın (2024-MSÜ) değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

ÖSYM duyurdu: MSÜ sınav sonuçları açıklandı - 1. Resim

Adaylar, sınav sonuçlarına bugün saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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