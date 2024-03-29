YÖK'ten yeni düzenleme: Denklikte YKS şartı kalkıyor

29 Mart 2024 10:02 - Güncelleme : 29 Mart 2024 10:35

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklamaya göre, dünya sıralamalarında ilk 400’de yer alan üniversitelerden mezun olanlara doğrudan denklik verilecek.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), yurt dışı yükseköğretim diplomalarının denklik işlemlerine ilişkin yeni bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre ortaya çıkan tereddütlerin giderilmesi için usul ve esaslar belirlendi.

“İLK 400’DE YER ALAN ÜNİVERSİTELERDEN MEZUN OLANLARA DOĞRUDAN DENKLİK VERİLECEK”

Yayımlanan düzenlemede, YÖK tarafından kabul edilen üç uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşunda ilk 400’de yer alan yükseköğretim kurumlarının tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programları dahil olmak üzere bütün programlarından mezun olanlar doğrudan denklik alabilecek.

YSK ŞARTI ARANMAYACAK

Aynı derecelendirme kuruluşlarında ilk binde yer alan üniversiteler için başarı şartı aranan bölümler dahil olmak üzere bütün alanlarda, önceden olduğu gibi denklik müracaatı yapılacak ancak YKS’ye girme zorunluluğu aranmayacak.

İlk binde yer almayan bir üniversitenin tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk programlardan mezun olanlar YKS’ye girecek, ilgili programın YKS’deki başarı sıralaması şartını sağlamışlarsa denklik müracaatları kabul edilecek ve transkriptleri dikkate alınarak bireysel olarak inceleme yapılacak.

(KML-HA-Y)