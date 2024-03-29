25 bin TL ödemek için kuyruğa girdiler! Sosyal medyayı sallayan 'Pembe sırası'

29 Mart 2024 16:37 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:44

1991 yılında James Dyson tarafından kurulan ve İngiliz teknolojisinin önde gelen ev aletlerini icat eden marka geçmiş zamanda ürettiği bir ürünün farklı rengini de piyasaya sürdü. Buraya kadar her şey normal ancak anormal olan ise sabah saatlerinde oluşan kuyruk oldu.

25 BİN TL ÖDEMEK İÇİN KUYRUĞA GİRDİLER!

25 bin TL'lik ürün için erken saatlerde sıraya giren vatandaşlar sosyal medyada tepkiye neden oldu. Sosyal medyayı ikiye ayıran görüntüler hakkında kimisi ekonominin kötü olmadığını söylerken kimisi ise bu kesimin çok az olduğunu savundu. Ancak video yer alan kuyruktaki insan sayısından çok ürünün fiyatı oldu. Bir saç düzleştiricisinin farklı bir renginin 25 bin TL olması pes artık dedirtti. Marka ürünün pembe rengini piyasaya sürdü.

Bazı kullanıcılar ise Ramazan Pidesi kuyruğu benzetmesi yaptı. İnsanların en ucuzu 30 TL olan pideyi bile almakta zorlanmasına karşın bu kuyruğun normal olmadığı da eleştirildi. Elektronik ürünlerde en çok satan marka her çıkardığı ürün sonrası özellikle Türkiye'de satış rekoru kırdı. Son olarak robot süpürge çıkartan markanın satışlarındaki artış ekonomi eleştirilerini de beraberinde getirdi.