Lamborghini de kervana katıldı! İşte logosunu değiştiren otomobil markaları

29 Mart 2024 12:16 - Güncelleme : 29 Mart 2024 12:32

Son yıllarda otomobil üreticileri, marka kimliğini yansıtmak amacıyla kullandıkları logoları değiştirme yarışına girdi. Yeni trend ise 3 boyutlu yerine 2 boyutlu tasarlanan ve daha sade, genellikle bir veya birkaç renge sahip dümdüz ve minimal bir görünüm oldu.

Aston Martin, Audi, BMW, Buick, Fiat başta olmak üzere neredeyse bütün otomobil üreticileri logolarında kimisi küçük kimisi de büyük değişiklikler yaparken, son olarak İtalyan lüks araba üreticisi Lamborghini de kervana katıldı. İşte logosunu değiştiren 12 otomobil markası...

FİAT (2020)

Fiat, 2020 yılında logosunu basitleştirdi ve ikonik yuvarlak rozeti daha uzun, daha kalın bir yazıyla değiştirdi. Güney Amerika'ya özel Cronos ve Fiat 500, yeni Fiat logosunu resmi olarak kullanan ilk modeller arasındaydı.

CİTROEN (2016)

Citroen logosunu basitleştirirken aynı zamanda bazı tarihi ipuçlarını da yeniden canlandırdı. Artık daha az eğimli olan ikili yukarı oklar, 1919'daki orijinal Citroen logosunu hatırlatan oval bir rozetin içinde bulunuyor.

GENERAL MOTORS (2021)

GM, 2021'de logosunu güncelledi ve daha şık, daha modern bir markalama için sert kenarları ve bloklu harfleri kaldırdı. Açık mavi kenarlar, şirket elektrikliye geçişini sürdürürken "temiz gökyüzünü" temsil ederken, yeni GM logosu ise 50 yıldaki ilk yeniden tasarımı işaret ediyor.

KIA (2021)

Kia, bu listedeki en tartışmalı yeniden tasarımlardan birine sahip. Şirket, uzun süredir devam eden oval kimliğini bir kenara daha sade yeni bir logoyla yola çıktı ancak ancak "KIA"daki "I" ve "A" harfleri arasındaki boşluğun olmaması, bazı kişilerin logoyu "KN" olarak algılamasına sebep oldu.

MINI (2015)

Mini, yükseltilmiş kenarları kaldırıp tamamen düz hale getiren ilk markalardan biriydi. Tarihi kanatlı logo, gümüş renginde olan kaybetti ve listedeki diğer birçok güncel amblem gibi monoton, minimalist bir tasarıma kavuşturuldu.

NİSSAN (2021)

Nissan'ın eski logosu, sert eğimli kenarları ve parlak gümüş kaplamasıyla 90'lı yıllar havası veriyordu. 2021'de geçiş yapılan yeni logo daha basit bir kelime işareti ve minimalist bir görünümle 2 boyutlu hale geldi. Önceki amblemin keskin kenarları ise atıldı.

PORSCHE (2023)

Lüks otomobil üreticisi Porsche de geçtiğimiz yıl logosunda revize yaptı. Ancak diğer markalara kıyasla daha az değişiklik yaptı. Klasik arma aynı kalırken, üst kısımdaki "Stuttgart" yazısı daha belirgin hale getirildi.

RENAULT (2021)

Renault 2021 yılında tanıttığı yeni logosunda artık ismini kullanmıyor ve gümüş elmas logosu artık aynı şekli oluşturan birbirine kenetlenen iki köşeli çizgiden oluşuyor.

MERCEDES-BENZ (2011)

Alman otomobil devlerinden Mercedes-Benz, şu anda kullanmakta olduğu logoya 2011 yılına geçiş yaptı. O tarihten beri logonun tasarımında herhangi bir revize gerçekleştirmedi.

VOLVO (2021)

Volvo, 2021'de logosunu sessizce güncelledi ve yine minimalist rotayı tercih etti. Yeni Logo, 2000'li yılların ortasındaki gümüş renkli logodan daha düz, daha temiz ve daha bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

LAMBORGHINI (2024)

Çağın minimalist trendini benimseyerek selefindeki 3 boyutlu görünümü kaldıran yeni Lamborghini logosunda siyah ve beyaz ana renk olarak kullanılırken, sarı ve altın da vurgulanıyor. Şirketin logoyu sosyal medya hesaplarında kullanmaya başladı, araçlara da önümüzdeki aylarda geleceği iddia edildi.

BONUS: TOGG

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (Togg), ilk araç tanıtımının yapıldığı 2018 yılında isminin büyük harflerle yazıldığı bir logo kullanıyordu. "İki okun, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgelediği" yeni logoya 2021'de geçiş yapıldı.