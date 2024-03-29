Dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobili rekor kırdı

29 Mart 2024 11:38 - Güncelleme : 29 Mart 2024 11:39

Dünya genelinde çevre kirliliğini azaltmak ve sürücülere kolay kullanım imkanı sağlamak amacıyla geliştirilen elektrikli otomobillerin sayısı her geçen gün artıyor. Türkiye pazarı da dahil olmak üzere birçok ülkede elektrikli otomobil satışları arttı.

BYD'DEN YENİ REKOR

Çinli dev marka BYD 7 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimiyle yeni bir rekora imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mayıs 2021'de 1 milyonuncu yeni enerji aracını üreten BYD, 18 ay içinde bu rakamı hızla üçe katlamış ve bu tarihten 9 ay sonra 5 milyonuncu elektrikli ve plug-in hibrit araç üretimini gerçekleştirmişti.

DÜNYANIN EN ÇOK TERCİH EDİLEN MARKASI

BYD, 2023'ün son çeyreğinde 526 bin 409 adet elektrikli araç satışı gerçekleştirerek, bu dönemde dünyanın en çok tercih edilen elektrikli otomobil markası olmayı başardı.

Türkiye pazarına yaptığı girişle BYD, 2023 yılında global pazarda büyümeye devam ederken satışlarını önceki yıla oranla yüzde 337 artırdı.

Aynı zamanda UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası 2024'ün Resmi Partneri ve Resmi E-Mobilite Partneri olan BYD, bu iş birliğiyle birlikte futbol heyecanını, yeni otomobilleriyle bir araya getirecek.