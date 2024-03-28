28 Mart 2024 14:48 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:54
Bakan açıkladı, çay ödemeleri bugün hesaplarda
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün yatacağını duyurdu.
Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
HESAPLARA BUGÜN AKTARILACAK
Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: tgrthaber.com.tr