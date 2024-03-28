Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Bakan açıkladı, çay ödemeleri bugün hesaplarda
28 Mart 2024 14:48 - Güncelleme : 28 Mart 2024 14:54

Bakan açıkladı, çay ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 363 milyon 608 bin lira tutarında çay destekleme ödemesini üreticilerin hesaplarına bugün yatacağını duyurdu.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: tgrthaber.com.tr
Bakan açıkladı, çay ödemeleri bugün hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çay üreticilerine yönelik destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

HESAPLARA BUGÜN AKTARILACAK

Bakan Yumaklı, "ÇAYKUR aracılığıyla 363 milyon 608 bin lira ödemeyi çay üreticilerimizin hesaplarına bugün aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...