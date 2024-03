Başı var sonu yok! Pide kuyruğu değil, ucuz kıyma ve et sırası, fiyatlar yarıya indi

12 Mart 2024 13:09 - Güncelleme : 12 Mart 2024 13:21

Kuyruklar uzadıkça uzuyor, başı var sonu yok… Bu kez vatandaş pide sırasına değil ucuz et sırasına girdi. Et fiyatlarındaki artışlar Ramazan molası verdi. 11 ayın Sultanı Ramazan’da et alamayan kalmasın diye kasaplarda yüzde 50’ye varan indirimler devreye girdi. İndirimli kıyma, kuşbaşı, köfte ve sucuk almak isteyenler soluğu kasaplarda aldı.

ARACI KALDIRILDI, ET VE KIYMA UCUZA GELDİ

Et ve kıyma fiyatlarında üreticiden aracı olmadan tüketiciye ulaşan yüzde 50'ye varan indirimli fiyatlar vatandaşın yüzünü güldürdü.

Ramazan ayında fırınların önünde oluşan pide kuyruğu bu sefer, uygun fiyatlı satış yapan kasapların önünde oluştu. Zincir marketlerde veya isim yapmış mahalle kasaplarında fiyatı 500-550 lira olan kıymayı 365 liradan, kuşbaşıyı 700 lira yerine 415 liradan, köfteyi 600 lira yerine 370 liradan alan vatandaşlar kuyrukta bir süre beklese de halkın yanında olan satıcılara teşekkür etti.

UCUZ KIYMA VE ET KUYRUKLARININ BAŞI VAR SONU YOK

Bursa'da faaliyet gösteren et toptancısı kasapların yaptığı kampanya, uygun fiyata et almak isteyen vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kasaplar önünde uzun kuyruklar oluşurken kısa süre sıra bekleyen vatandaşlar, içeride istediği kadar ürünü alıp evin yolunu tuttu.

YÜZDE 50 İNDİRİM İFTAR SOFRALARINI BEREKETLENDİRDİ

Edemen, Et ve Balık Tanzim ile Gül-et ve Köfteci Yusuf gibi et toptancısı olup vatandaşlara da satış yapan firmalarda, kıyma 365-400 liradan, dana kuşbaşı 415-440 lira, kasap köfte ise 370-400, sucuk 400-480 lira aralığında satılıyor.

HEM KALİTELİ HEM DE UCUZ

Yaklaşık 10 dakika kuyrukta beklediğini belirten vatandaşlar, "Burada et hem kaliteli hem de ucuz, çünkü başka yerde 500-550 lira olan kıyma burada 400 lira. Uygun olduğu için kuyrukta bekliyoruz. Ramazan alışverişi için buradayız" şeklinde konuştu.

FİYATLARDAKİ FARK BÜYÜK

Zincir marketlerde, mahalle ve isim yapmış kasaplarda ise bu fiyatlar şu şekilde sıralanıyor;

"Kıyma 480 ile 550 lira arasında, dana kuşbaşı 600-720 lira arasında, kasap köfte 450 ile 650 lira arasında, sucuk ise 600 ile bin lira arasında tezgahlarda yerini alıyor."