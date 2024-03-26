Çin'in dolara karşı yuan hamlesi işe yaradı

26 Mart 2024 11:13 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:16

Çin Merkez Bankası yuanı desteklemek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

YUANA DESTEK

PBOC, yuanda yüzde 0,1 ile ocak ayından beri en hızlı güçlendirmeyi yaptı. Para birimi, referans kura tepki olarak offshore işlemlerde yüzde 0,2 kadar yükseldi.

Bununla beraber anakarada dolar başına 7,218 seviyesi civarında çok az değişerek işlem gördü.

DESTEK ARTIRMALI

Stonex Financial FX traderı Mingze Wu, “Güçlü sabitleme beklenmedik bir şey değil ve böyle devam ederse dolar/yuan kısa sürede 7,20’nin altına gelecek. Eğer yetkililer bir güç gösterisi yapmak istiyorlarsa desteği arttırmaları önemli” değerlendirmesini yaptı.

Yuanın referans kuru Çin’e ihracat yapan bölgedeki ülkelerin para birimlerini de etkiliyor. PBOC sabitlemesi sonrası Avustralya doları değer kazanırken Güney Kore wonunda dolara karşı yükseliş de hızlandı.