Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Çin'in dolara karşı yuan hamlesi işe yaradı
26 Mart 2024 11:13 - Güncelleme : 26 Mart 2024 11:16

Çin'in dolara karşı yuan hamlesi işe yaradı

Dolar yuan karşısından değer kazanması üzerine harekete geçen Çin Merkez Bankası (PBOC) ülkenin para birimini desteklemeye devam ediyor.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Bloomberg HT
Çin&#039;in dolara karşı yuan hamlesi işe yaradı

Çin Merkez Bankası yuanı desteklemek için gerekli tedbirleri almaya devam ediyor.

YUANA DESTEK

PBOC, yuanda yüzde 0,1 ile ocak ayından beri en hızlı güçlendirmeyi yaptı. Para birimi, referans kura tepki olarak offshore işlemlerde yüzde 0,2 kadar yükseldi.

Bununla beraber  anakarada  dolar başına 7,218 seviyesi civarında çok az değişerek işlem gördü.

Çin'in dolara karşı yuan hamlesi işe yaradı - 1. Resim

DESTEK ARTIRMALI

Stonex Financial FX traderı Mingze Wu, “Güçlü sabitleme beklenmedik bir şey değil ve böyle devam ederse dolar/yuan kısa sürede 7,20’nin altına gelecek. Eğer yetkililer bir güç gösterisi yapmak istiyorlarsa desteği arttırmaları önemli” değerlendirmesini yaptı.

Yuanın referans kuru Çin’e ihracat yapan bölgedeki ülkelerin para birimlerini de etkiliyor. PBOC sabitlemesi sonrası Avustralya doları değer kazanırken Güney Kore wonunda dolara karşı yükseliş de hızlandı.

İlgili Haberler

Kaynak: Bloomberg HT
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...