Emekliler bankalara koştu! Rekor başvuru yapıldı! Ödemeler yarın başlıyor

27 Mart 2024 07:53 - Güncelleme : 27 Mart 2024 08:48

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kayseri mitinginde söylediği "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi." sözleri sonrası birçok emekli kamu bankalarına koştu.

Emeklilere verilecek promosyon için başvurular rekor seviyeye ulaştı.

REKOR BAŞVURU

Kamu bankalarının emekli promosyonları artırıldıktan sonra, dün başvuru rekoru kırıldı. Promosyon başvurularının ilk gününde Ziraat Bankası'na 446 bin başvuru gerçekleştirilirken Vakıfbank ve Halkbank'a da toplam 100 bin kişi başvurdu.

ÖDEMELER YARIN BAŞLIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, promosyon ödeme tarihleriyle ilgili bilgi vererek, ödemelerinin 28 Mart Perşembe günü itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KAYSERİ MİTİNGİNDE DUYURMUŞTU

21 Mart'ta AK Parti'nin Kayseri mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli promosyonlarına ilişkin "Kamu bankalarımız bu yılki promosyon ödemesi miktarlarını alınan aylığa göre 8 bin lira ile 12 bin lira arasında belirledi. Diğer bankaların da bu rakamların altında kalmayacak şekilde promosyon ödemeleri yapacağına inanıyorum." demişti.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Promosyonlar için başvuru, bankalardan ya da e-Devlet üzerinden yapılabiliyor.

Bankalar emekliye promosyon için 3 yıl taahhüt istiyor. Daha avantajlı bir teklif olması durumunda banka değişikliği yapmak mümkün. Değişiklik durumunda cayma bedeli alınmıyor, anlaşma yapılan bankada kalan süre için ödenen promosyon miktarı iade ediliyor.