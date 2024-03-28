Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Ekonomi>Merkez Bankası rezervleri geriledi
28 Mart 2024 15:23 - Güncelleme : 28 Mart 2024 15:26

Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam rezervleri belli oldu. Rezervlerdeki gerileme dikkat çekti.

Editör: Sevde Nur Demir / Kaynak: Anadolu Ajansı
Merkez Bankası rezervleri geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 53 milyon dolar azalışla 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

DÖVİZ REZERVLERİ AZALDI

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 22 Mart itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 210 milyon dolar azalışla 70 milyar 681 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 15 Mart'ta 74 milyar 891 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

ALTINDA ARTIŞ DEVAM EDİYOR

Bu dönemde altın rezervleri 157 milyon dolar artışla 53 milyar 6 milyon dolardan 53 milyar 163 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 22 Mart haftasında bir önceki haftaya kıyasla 4 milyar 53 milyon dolar düşüşle 127 milyar 897 milyon dolardan 123 milyar 844 milyon dolara geriledi.

 

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...