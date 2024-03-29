Milyonlarca emekli bankalara koştu! Emekli promosyonları ne zaman yatıyor? Hangi kamu bankası ne kadar promosyon verecek?

29 Mart 2024 15:21 - Güncelleme : 29 Mart 2024 16:06

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 25 Mart'ta başlayan emeklilere promosyonda devlet bankalarındaki promosyon fiyatları da yükseldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankalarına akın eden emekliler anlaşma için şartları ve ödenecek promosyon miktarlarını merak etti.

EMEKLİ PROMOSYONLARI NE ZAMAN YATIYOR?

Özel bankaların rekabet oluşturduğu promosyon miktarlarındaki yarışa kamu bankaları da böylece dahil oldu. 25 Mart itibariyle promosyon için başvurular artmıştı. 28 Mart itibariyle hesaplara yatırılan paralar için emekliler sözleşmelerini yeniledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu bankalarından emeklilerin ayrılmaması için çalışmaları yürüttüklerini duyurmuştu. Bu çalışmalar ise artık aktif hale geldi.

En düşük emekli maaşına göre ayarlanan promosyon ödemelerinde 8-12 bin TL arası promosyonların değişeceği belirtildi. Emekli maaşı belli oranın üzerinde olanlar için 12 bin liraya kadar çıkan promosyonlar için emekliler heyecanlandı.

HANGİ KAMU BANKASI NE KADAR PROMOSYON VERECEK?

Ziraat Bankası yayınladıkları promosyon bildirisinde 3 yıllık peşin promosyon ödemesi için sözleşme yenilendikten sonra hesaplara paranın aktarılacağını belirtti.

10.000.TL maaşı olana 5.000.TL,

10.000.TL - 15.000.TL maaşı olana 8.000.TL,

15.000.TL - 20.000.TLmaaşı olana 10.000.TL,

20.000.TL ve daha fazla olanlara 12.000.TL,

Halkbank emeklilik için promosyon anlaşmalarına 3 yıl şartıyla beraber maaş aralığı skalasını ekledi:

10.000 TL - 14.999,99 TL olanlar 8.000 TL,

15.000 TL - 19.999,99 TL olanlar 10.000 TL,

20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL,

Vakıfbank'tan emekli maaşı alanlarda aynı şekilde 3 yıllık sözleşme imzalamaları lazım. Öncesinde ise 3 yıllık promosyonları bitmiş olmalı.

10.000 TL ye kadar maaş alanlar 5.000.- TL,

10.000 - 15.000.-TL arasında maaşı olanların 8.000.- TL,

15.000 – 20.000.-TL arasında maaşı olanların 10.000.- TL,

20.000.-TL ve daha fazla olanlara 12.000.- TL,